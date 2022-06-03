Devlet Tiyatroları, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne iki oyunla katılacak - Haberler

Devlet Tiyatroları (DT), bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde iki oyunla sanatseverlerle buluşacak.

DT'den yapılan açıklamaya göre, her yıl Türk tiyatrosunun önemli isimlerini ve eserlerini konuk eden festivalde "Seneye Bugün" ve "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı oyunlar sahnelenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Frankfurt Türkiye Başkonsolosluğu ve Türk Hava Yollarının destek verdiği festival, 2-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı Dünyanın Eski Zamanlarında adlı oyun 6 Haziran Pazartesi saat 12.00'de Frankfurt Gallus Theater'da tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalin kapanışında yer alacak İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı Seneye Bugün adlı oyun ise 7 Haziran Salı saat 19.00'da yine aynı sahnede oynanacak.