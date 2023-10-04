Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde Sanat Oyunu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay Sanat adlı oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Oyun, 17-18-19 Ekim tarihlerinde izlenebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay Sanat adlı oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede, Yasmina Reza'nın yazdığı Fatih Topçuoğlu'nun yönettiği oyunu Diyarbakır Devlet Tiyatroları oyuncuları sahneleyecek.

Oyun, 17-18-19 Ekim tarihlerinde izlenebilecek.

Üç arkadaşın boş, beyaz bir tablo üzerinden arkadaşlıklarını masaya yatırmalarını ele alan oyunun biletleri hem gişeden hem de elektronik ortamdan temin edilebilecek.