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Devlet Tiyatroları, 'Dünyanın Eski Zamanlarında' oyunuyla Arnavutluk'ta sahneye çıkacak

Devlet Tiyatroları, "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyunuyla Arnavutluk'ta sahneye çıkacak

Kültür Sanat Haberleri

Devlet Tiyatroları (DT) Uluslararası Kukla Tiyatro Festivali kapsamında, "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunuyla, Arnavutluk'ta perde açacak.

Devlet Tiyatroları (DT) Uluslararası Kukla Tiyatro Festivali kapsamında, "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunuyla, Arnavutluk'ta perde açacak.

DT'den yapılan açıklamaya göre, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Dünyanın Eski Zamanlarında" çocuk oyunu, festival kapsamında Arnavutluk'un Elbasan şehrinde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Yazarlığını ve rejisörlüğünü Işıl Kasapoğlu'nun üstlendiği çocuk oyunu, yarın saat 10.00'da Skampa Tiyatrosunda sahnelenecek.

Dün başlayan ve 5 Mayıs'a kadar devam edecek Uluslararası Kukla Tiyatro Festivali'nde, Tunus, İtalya, Belçika, Fransa, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Karadağ ile Türkiye'nin oyunları ve etkinlikleri yer alacak.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları Erzurum Kültür Sanat Haberler

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