Devlet Tiyatroları Aşık Veysel oyununu sahneleyecek

Devlet Tiyatroları, 2023 UNESCO Aşık Veysel Yılı dolayısıyla Aşık Veysel oyununu başkentlilerle buluşturacak. Oyun, 3, 4 ve 5 Ağustos'ta Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Devlet Tiyatroları (DT), 2023 UNESCO Aşık Veysel Yılı dolayısıyla "Aşık Veysel" oyununu 3, 4 ve 5 Ağustos'ta başkentlilerle buluşturacak.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Aşık Veysel" oyunu, 2023 UNESCO Aşık Veysel Yılı dolayısıyla sahne alacak.

DT, büyük halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50. yılında, Osman Nuri Ercan'ın yazdığı ve Alpay Ulusoy'un yönettiği oyunu, "Açık Hava Yaz Oyunları" projesi kapsamında, 3, 4 ve 5 Ağustos saat 20.30'da Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali ve Berlin Türk Kültür Festivali'ne katılarak seyirciden büyük ilgi gören, 5 ile turne yaparak 31 temsille 11 bin seyirciye ulaşan oyunun dekor tasarımı Hakan Dündar'a, kostüm tasarımı Ceren Karahan'a, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait.