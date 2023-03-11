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Devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca hayatını kaybetti

Kültür Sanat Haberleri

Devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca hayatını kaybetti

Devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca yaşamını yitirdi.

Devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca yaşamını yitirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sarıca için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Ülkemizin kıymetli sanatçılarından piyanist ve eğitimci, devlet sanatçımız Ayşegül Sarıca'nın vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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