Çini Sanatçısı Mesude Künen, Papa 14'üncü Leo'ya İznik'i Resmettiği Tabloyu Hediye Edecek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çini Sanatçısı Mesude Künen, ilk dış resmi ziyaretini kasım ayında Türkiye'ye yapacak olan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'ya hediye etmek üzere, İznik'i resmettiği çini tablo hazırlıyor. İznik'teki tarihi yerler ile İznik Surları'nın yer aldığı minyatür eser, İznik Konsili'nin 1700'üncü yılında Papa'ya hediye edilecek.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni tarafından yapılan yazılı açıklamayla, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dini makamların davetine icabetle 27-30 Kasım'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Papa'nın Türkiye ziyareti sırasında Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı vesilesiyle ziyaret edeceği İznik'te de hazırlıklar sürerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çini Sanatçısı Mesude Künen de Papa'ya hediye etmek üzere minyatür eser hazırlıyor. Papa için hazırladığı, İznik'teki tarihi yerler ve İznik surlarının yer aldığı minyatür eseri, bir koleksiyoner tarafından satın alınınca yenisini yapmaya başlayan Künen, çalışmanın 2 ayda tamamlandığını söyledi.

33 YILDIR ÇİNİYE HAYAT VERİYOR

Dede mesleği çömlekçiliği, çini sanatına taşıyan ve şu an Papa'ya hediye edeceği eserin yanı sıra 15'inci yüzyıla özgü Haliç işi çini tabak da yapan Mesude Künen, mesleğini icra ettiği atölyeye de dedesinden esinlenerek 'Dedemin Elleri' adını verdiğini belirtti. Künen, "Dedem çömlekçiydi. 33 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Şu an Haliç işi eserini yapıyorum. 15'inci yüzyılda yapılmış önemli bir eserdir" dedi.

'PAPA İÇİN ÖZEL BİR ÇALIŞMA YAPIYORUM'

33 yıllık çini sanatçısı, Papa'nın ilçeye yapacağı ziyaret için heyecanlı olduğunu da ifade ederek, "İznik'imize yakında Papa geliyor. Onun için özel bir çalışma yapıyorum. Bu eserde ilçemizdeki tarihi yerler ve İznik Surları da yer alacak. Kendilerine bu önemli çalışmayı hediye etmek istiyorum. Daha önce bu minyatür eser çalışmasını yapmıştım. Ancak ünlü bir koleksiyoner satın aldı. Çalışmamız iki ay sürede tamamlanıyor" diye konuştu.