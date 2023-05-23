Devlet Opera ve Balesi yaz festivalleri başlıyor

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, yaz aylarında düzenleyeceği uluslararası festivallerde dünyaca ünlü opera ve bale eserlerini seyirciyle buluşturacak. Festivaller, 10 Haziran'da İstanbul'da başlayacak ve 21 Eylül'de Antalya'da sona erecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, Ankara'daki Opera Sahnesi'nde Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenecek yaz festivallerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Karahan, 2022'de düzenlenen 5 festivalde sahnelenen 25 temsil ile 37 bin 710 seyirciye ulaştıklarını ve bu sene de yine yaz festivallerine devam edeceklerini belirterek, "Devlet Opera ve Balesi, 8 ay bilfiil temsil yapmanın yanı sıra haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da festivalleri ile beraber aslında 12 ay perde kapatmıyor. Bu sene 4 yaz festivali ile izleyicilerimizin karşısında olacağız. Devlet Opera ve Balesi olarak temel amacımız, dünyanın en zor, en komplike ve en yüksek sanatları olan opera ve bale sanatını halkımızla en yüksek seviyede buluşturabilmek ve halkımızın imkanına sunmak. Dünya standartlarına temsiller ve performanslar sergileyerek halkımızın bu sanatlardan istifade etmesini sağlamak" dedi.

4-21 Eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak olan Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali de 30'ncu yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Festival, 4 Eylül'de Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin ortak yapımı 'Aıda' operası ile başlayacak. 8 Eylül'de 'Tosca' operası, Antalya Devlet Opera ve Balesi eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. 13-14 Eylül'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği 'Kuğu Gölü' balesi, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde seyirci ile buluşacak. Festival, 17 Eylül'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği 'La Bayadere' balesi ile devam edecek. Festival, 21 Eylül'de Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğindeki 'Gala Konser' ile sona erecek.