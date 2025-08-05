Devlet Çoksesli Korosu, 10. Yıldönümünü Kutluyor

Türkiye'nin profesyonel koro müziği alanındaki öncü kurumu Devlet Çoksesli Korosu, 2016'da başlattığı "Uluslararası Koro Şefliği Masterclass Serisi" ile 10. yılını kutlayacak.

Devlet Çoksesli Korosundan yapılan açıklamaya göre, alanında uzman konuk koro şeflerinin davet edilerek gerçekleştirildiği program, Türkiye'den yola çıkarak uluslararası düzeyde bir eğitim platformuna dönüşmeyi başardı.

Avrupa Korolar Birliği (European Choral Association) tarafından önerilen dört prestijli masterclass'tan biri olarak gösterilen program, her yıl Avrupa'nın önde gelen şeflerini Ankara'da ağırlıyor.

Katılımcılar, Devlet Çoksesli Korosu ile birebir prova yaparak, dünyada profesyonel koroyla doğrudan çalışma olanağı sunan nadir eğitim deneyimlerinden birine dahil olma fırsatı yakalıyor.

Bugüne kadar Masterclass Serisi kapsamında 2017'de Portekiz'den Paulo Lourenço, 2018'de İtalya'dan Lorenzo Donati, 2019'da Norveç'ten Ragnar Rasmussen, 2020'de İspanya'dan Josep Vila i Casanas, Almanya'dan 2022'de Jan Schumacher, 2023'te Georg Grün, 2024'te İsveç'ten Gary Graden ve bu yıl Slovenya'dan Sebastjan Vrhovnik ağırlandı.

2026'da 25-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan programın konuk şefi ise Macaristan'dan Zoltan Pad olacak. Macar Radyosu Korosu'nun daimi şefi olarak görev yapan Pad, Avrupa Koro Sahnesi'nde uzun yıllardır aktif yer alıyor.

Uluslararası Koro Şefliği Masterclass Program, başlangıç ve orta seviye katılımcılar için düzenlenen "koro şefliği atölyesi" ile ileri düzey şef adaylarına yönelik "masterclass oturumları" olarak yürütülüyor.

10. yıla özel tüm mezunlar sahnede olacak

Eğitim süreci boyunca, masterclass katılımcıları Devlet Çoksesli Korosunu yönetme deneyimi kazanırken, atölye katılımcılarından oluşan bir koro da aynı sahnede yer alarak kapanış konserinde performans sergiliyor.

10 yıl içerisinde 10 farklı ülkeden katılımcı, Türkiye'nin 35 farklı şehrinden 450'nin üzerinde şef adayı ve 5 bini aşkın izleyici ile buluşan masterclass serisi, Türkiye'de koro müziği kültürünün gelişimine uzun vadeli katkı sağlamayı sürdürüyor.

Programın 10. yılında, önceki yıllarda masterclassa katılan tüm mezunların kapanış konserinde sahne alarak, final eserini birlikte seslendirmeleri planlanıyor.

Devlet Çoksesli Korosu, bu özel yılda bir yandan geçmiş on yılı kutlarken, diğer yandan profesyonel genç müzisyenlere ilham vermeye, uluslararası işbirliklerini güçlendirmeye ve Türkiye'de koro şefliği alanında kalıcı bir miras bırakmaya kararlılıkla devam ediyor.