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Develi Belediyesi Öğrencilere Karne Hediyesi Olarak Tiyatro Oyunu Sundu

Develi Belediyesi Öğrencilere Karne Hediyesi Olarak Tiyatro Oyunu Sundu

Kültür Sanat Haberleri

Develi Belediyesi'nin öğrencilere karne hediyesi olan 'Körebe' isimli tek perdeli çocuk oyunu Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde öğrencilerle buluştu. Saat 10: 00, 11: 15 ve 13: 30'da sahnelenen tiyatro oyununu izlerken ve sonrasında oynadıkları körebe oyunuyla çocuklar doyasıya eğlendi. Küçük bir kız çocuğunun insanlarla yardımlaşması gerektiğini, hayvanlarla ve tabiatla barışık halde olmasının işlendiği tiyatro gösteriminde; öğrenciler hem keyifli anlar yaşarken hem de tabiat ve hayvanlarla kurulması gereken sağlıklı iletişim hakkında eğitici bilgiler öğrendiler.

Develi Belediyesi'nin öğrencilere karne hediyesi olan 'Körebe' isimli tek perdeli çocuk oyunu Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde öğrencilerle buluştu.

Saat 10: 00, 11: 15 ve 13: 30'da sahnelenen tiyatro oyununu izlerken ve sonrasında oynadıkları körebe oyunuyla çocuklar doyasıya eğlendi. Küçük bir kız çocuğunun insanlarla yardımlaşması gerektiğini, hayvanlarla ve tabiatla barışık halde olmasının işlendiği tiyatro gösteriminde; öğrenciler hem keyifli anlar yaşarken hem de tabiat ve hayvanlarla kurulması gereken sağlıklı iletişim hakkında eğitici bilgiler öğrendiler. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Sanat Haberler

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