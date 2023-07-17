DEÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paneli düzenlendi

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 'Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları: Yıpratma' paneli gerçekleştirildi. Panelde, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kalkışmasının aziz milleti hedef alan bir ihanet girişimi olduğu vurgulandı. Ayrıca, darbe girişiminin unutulmaması gerektiği ve FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Dokuz Eylül Üniversitesince (DEÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları: Yıpratma" paneli gerçekleştirildi.

DEÜ Sabancı Kültür Sarayındaki anma etkinliğinin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, küresel şer odaklarının desteğini alan FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kalkışmasının, aziz milleti hedef alan bir ihanet girişimi olduğunu söyledi.

Darbe girişiminin devleti, Meclis'i yok etmeyi hedeflediğini ifade eden Hotar, o karanlık gecede sokaklara bayraklarıyla inenlerin teröristlerin beklentisini boşa çıkardığını vurguladı.

Prof. Dr. Hotar, milletin silahıyla milleti vurmaya çalışmanın FETÖ'nün kendi varlık nedenini gösterdiğini belirterek, karanlık emellerini yıllarca saklayan FETÖ tehdidinin hala geçmediğini, örgütle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Panelin konuşmacılarından terör uzmanı Coşkun Başbuğ da darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu işi uzun vadede unutup, ne olduğunu hatırlamazsak muhakkak tekrar kapımızı çalarlar." dedi.

Başbuğ, 15 Temmuz'un bir işgal girişimi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Burada inanılmaz sinsi, tehlikeli, yıllar yılı süren yapılanmanın son kertesini yaşadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettikten sonra ülkeyi ele geçirmek için birtakım kirli planlar yapmışlar. 1938'de başlayan adım adım ilerleyen oyun proje Fetullah Gülen üzerinden devam ettirilmiş."

PKK ve FETÖ'nün iki ayrı örgüt olmasına rağmen kirli işbirliği içinde olduğunu dile getiren Başbuğ, PKK, DEAŞ, FETÖ gibi örgütlerin tek bir merkez tarafından yönetildiğini anlattı.

Gazeteci Nedim Şener de FETÖ'nün, küresel emperyalistlerin bir ürünü olduğunu, darbe girişimiyle devleti parçalamak istediğini söyledi.

O gece sokağa çıkan vatandaşların gerçek Atatürkçü olduğunu kaydeden Şener, Anadolu irfanının küresel güçlerin emellerine karşı koyduğunu belirtti.

DEÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Şen de örgütün yapılanmasını anlatarak, örgütte köle ve efendilik yapısı olduğunu söyledi.

Program çerçevesinde DEÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Demet Eytemiz'in çaldığı piyano eşliğinde "Türkiye Renkleri" dinletisi sunuldu, 15 Temmuz konulu öykü, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi, film gösterildi.

Programa AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

DEÜ'nün farklı yerlerde gün boyu süren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ise Kur'an-ı Kerim tilaveti, koleksiyon sergisi, tasavvuf musikisi dinletisi, karma sergi, irmik helvası ikramı ve film gösterimi düzenlendi.