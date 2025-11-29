Haberler

Derya Adar, Seramik Tutkusunu Atölyesinde Hayata Geçiriyor

Derya Adar, Seramik Tutkusunu Atölyesinde Hayata Geçiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde seramik sanatına olan tutkusunu bir atölye açarak meslek haline getiren Derya Adar, el yapımı ürünleriyle müşterilerin beğenisini kazanıyor. Sanat tarihi eğitimi sonrası kurduğu atölyede özgün tasarımlar üreten Adar, ürünlerinin ruhu olduğunu vurguluyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sanat tarihi eğitimi aldıktan sonra bir süre öğretmenlik yapan Derya Adar, seramik tutkusunu kurduğu atölyeyle mesleğe dönüştürerek kendi tasarladığı çeşitli eşyalar üretiyor.

Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu Adar, seramik sanatına ilgisi dolayısıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2023 yılındaki Seramik-Çömlekçilik Güzel Sanatlar Kursu'na katıldı.

Kursta tasarım ve üretim süreçleri gibi eğitimler alan Adar, açtığı atölyede ürettiği eşyaları endüstriyel ve sanatsal sırlarla renklendirerek pişirip müşterilerin beğenisine sunuyor.

Derya Adar, AA muhabirine, sanatsal anlamda her zaman bir arayış içerisinde olduğunu söyledi.

Kursta aldığı yaklaşık 3 aylık eğitimle kurmak istediği atölyenin temelini attığını belirten Adar, eğitimin ardından yaklaşık 1,5 yıl içinde eşinin de katkılarıyla atölyesini açtığını dile getirdi.

Adar, ürünlerinin çevresindeki insanlar tarafından beğenilmesinin kendisini yüreklendirdiğini ifade etti.

En çok kahve ve çay fincanları ile sofra takımlarının tercih edildiğini aktaran Adar, bu talep doğrultusunda da ürün gamını her geçen gün genişletmeye çalıştığını kaydetti.

Adar, el yapımı ürünlerin insanlara kendilerini özel hissettirdiğini vurgulayarak, "Bir ruhu olduğuna inandığım el yapımı ürünlerimin malzeme kalitesine dikkat ediyorum." dedi.

Seramiğin çamuru alıp pişirmek olmadığını, teknik bilgi, malzeme hakimiyeti ve sabır gerektirdiğini anlatan Adar, tüm ürünlerinin kişiye özel ve özgün olduğunu belirtti.

Müşterilerin ürünleriyle gönderdiği mutluluk fotoğraflarının kendisi için büyük motivasyon kaynağı olduğunun altını çizen Adar, "Sadece bir ürün ortaya koyduğumu düşünmüyorum. Bir fikri, bir emeği, bir süreci gerçeğe dönüştürmeye çalışıyorum. Girişimciliğin özü de zaten budur. Ürettiğim her parça hem teknik bir yolculuğun hem de emeğimin somut bir karşılığıdır. Bu nedenle bir şey yapmak değil, gerçekten üretmek benim için çok değerli bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Hamuru çok iyi hazırlamak gerekiyor"

Adar, toprağı bir ürüne dönüştürme sürecinde her şeyi tek başına yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Öncelikle hamuru çok iyi hazırlamak gerekiyor. Dökümü yaptıktan sonra ürünün kalıp kalitesi kadar kalıpta bekleme süresi de çok önemli. Kalıptan ayırdığım ürünü yavaş bir kurutma sürecine bırakıyorum. Bu süreç hava şartlarına göre yaklaşık 10 günü buluyor. Ürün kuruduktan sonra rötuşlayıp pişirme aşamasına geçiyorum. Pişirme işlemi yaklaşık 2 gün sürüyor. Daha sonra tekrar rötuş yapıp sırlama sürecine geçiyorum. Ardından ürün yeniden fırına giriyor ve bu aşama da yaklaşık 2 gün sürüyor. Böylece ürün toplamda yaklaşık 20 günlük bir süreçten geçiyor."

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kriz büyüyor! Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay kürsüsünden yanıt verdi
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı

Araç demir yığınına döndü, cansız bedenler böyle çıkarıldı
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.