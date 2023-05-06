Depremzede yazar 'Bağ' ile ödül aldı

İZMİR ve Kahramanmaraş depremlerini yaşayan Gülşah Gülebenzer, Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen, 'Bağımlılık' temalı oyun yazma yarışmasında Bağ isimli tiyatro oyunuyla 2'nci mansiyon ödülünü aldı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremi yaşayan ve psikoloji olarak etkilenen Gülşah Gülebenzer, Kahramanmaraş'taki yakınlarının yanına taşındı. Gülebenzer, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere de bu kentte yakalandı. Depremde 2,5 yaşındaki oğlu Kerem Faruk Gülebenzer ile oturduğu evi hafif hasar gören Gülebenzer, kaleme aldığı 'Bağ' isimli tiyatro oyunu ile Devlet Tiyatroları tarafından her türlü bağımlılığı tartışmaya açarak bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen, 'Bağımlılık' temalı oyun yazma yarışmasında 2'nci mansiyon ödülünün sahibi oldu.

'Bağ' isimli tiyatro oyununu yazarken insanların hayata tutunduğu bağları bir bütün olarak kaleme aldığını belirten Gülebenzer, "Hayatta bazen bize zarar veren şeylere de tutunuyoruz. Bu bağlar bir örümcek ağı gibi etrafımızı sarıyor ve bir süreden sonra artık nefes alamamaya başlıyoruz. Hayattaki seçimlerimiz bizi var ediyor. Ne yöne gideceğimizi de biz belirliyoruz. Aslında farklı şekillerde de akabilir hayatlar. Ben bu oyunda insanları hayattan koparan ve hayata bağlayan bağlara yer veriyorum. Yazmak çok tedavi edici ve onarıcı. Depremde insanların hayatlarında yaşayabileceği en uç duygular yaşandı. Sanat gerçekten insanları tedavi ediyor" dedi.