Depremzede kadınlar acılarını üreterek azaltıyor

Olgunlaşma Enstitüsü Temsilcisi Depremzede Esengül Arabacıoğlu"

"Ayakta olmayı önemsiyoruz"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 36.'sı düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarında kadın kooperatifleri stantlarında, deprem bölgelerinden gelen kadınların üretim çalışmalarını sergiliyor.

'Acıyı Üreterek Azaltıyoruz' sloganı ile açılan stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımları ilgi görüyor. Türkiye'yi geçtiğimiz 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli sarsan deprem sonrası acılarını unutmak ve üretime devam ettiklerini göstermek isteyen kooperatifler Kırşehir'de stant açtı. Deprem bölgelerinde yaşayan kadınların üretkenliğini artırmak ve gelir düzeylerini yükseltmek amacıyla kurulmuş olan kooperatiflerde kadınlar, el becerilerini kullanarak birçok farklı ürün ortaya çıkarıyorlar. Ahilik Haftası kutlamalarında da bu ürünler sergilenerek, kadınların emekleri ve üretkenlikleri takdir ediliyor. Aynı zamanda; etkinliklerle birlikte toplumda dayanışma ve yardımlaşma duyguları da güçleniyor. Bu tür etkinliklere katılım, insanların birbirleriyle daha fazla etkileşim kurmasına, tanışmasına ve kaynaşmasına imkan sağlıyor.

Şehre Kahramanmaraş'tan gelen Olgunlaşma Enstitüsü Temsilcisi Esengül Arabacıoğlu, ilginin yoğun olduğunu ve acıları paylaşarak azalttıklarını söyledi. Arabacıoğlu; "İnsanlar, deprem öncesi ve sonrasıyla ilgili sorular soruyor. Ayakta olmamızı önemsiyoruz. Üreterek ve paylaşarak acıları unutuyoruz" dedi.

Hatay'ın Defne ilçesinden Kırşehir'e gelen Nuray Bahçeci ise konuşmasında acılarını üreterek unuttuklarını ve paylaşmanın önemine inandıklarını aktardı.