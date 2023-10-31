Depremlerden etkilenen çocukların resimleri İzmir'de sergileniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla çizdiği resimler, İzmir'de sergileniyor.

Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda açılan "afetzede çocukların gözünden Cumhuriyet'in 100. yılı" temalı "Yeniden Doğuş" adlı sergide, depremden sonra Kahramanmaraş, Adıyaman, İslahiye, Antakya'da kurulan Minika Çocuk Oyun çadırlarına gelen 50 çocuğun eseri yer alıyor.

Kültür Yolu Festivali Çocuk ve Sokak Etkinlikleri Koordinatörü Kerem Yılmaz, AA muhabirine, Bakanlık olarak depremden sonra çocukların hep yanlarında olduklarını söyledi.

Oyun çadırlarındaki çocuklardan, Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili birer resim yapmalarını istediklerini, serginin de böyle oluştuğunu anlatan Yılmaz, "Adı 'Yeniden Doğuş.' Yeniden doğuşu yaşamalarını istiyoruz. Çok büyük bir hadise yaşandı. Bu konuda çocuklarımız da bilinçli. Resimlerde hem Cumhuriyet'in 100. yılı motifleri hem de yaşadıkları o elim hadiseyi görüyoruz. Onların yaşadığı hisleri burada sergilemek bizim için çok kıymetli." dedi.

Sergi 5 Kasım'a kadar gezilebilecek.