Depremin yıktığı 'tokalaşma' sütunu yeniden ayağa kaldırılıyor

ADIYAMAN - 6 Şubat depremde yıkılan Karakuş Tümülüs'ündeki 2 bin 43 yıllık 'Tokalaşma' sütunun yeniden eski haline getirmek için çalışmalar başladı.

Kommagene Uygarlığının en önemli eserlerinden birisi olan Karakuş Tümülüs'ünün güneybatısında bulunan ve 2 bin 43 yıldır ayakta duran 'Tokalaşma' sütunu yıkıldı. Sütunda bulunan 7 adet taş dağılmadan devrildi. Sütunun üzerinde bulunan tokalaşma sahnesinin olduğu yapı ise depremden sonra alınarak Adıyaman Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçerek, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener'in öncülüğünde sütunun yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalara başladı.

Üst üste dizilmiş taşların oluşturduğu sütundaki bu taşlar teknik ekip ve bilim heyetinin gözetiminde tekrar üst üste dizilecek.

Kommagene Krallığı 2. Mitradates'in annesi İsias, kız kardeşi Antiochis ve Antiochis'in kızı Aka'nın mezarlarının bulunduğu Karakuş Tümülüsü'nde yıkılan sütunda Kral Mitradades ve kız kardeşi Leodike'nin tokalaşma sahnesi bulunuyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Burada deprem sonrası sütun devrilerek tokalaşma sahnesi 3 parçaya ayrılarak sütun tamburları düştü. Sütun tamburlarını ayağa kaldırmak ve özellikle tokalaşma sahnesinin kırılan kabartma parçalarını tekrar onarmak için çalışmalara başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığının çok hızlı aksiyon almasıyla beraber çalışmalara hızlı bir şekilde başlanıldı" dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener ise konuşmasında, "Depremde yıkılmış olan sütunun tekrar ayağa kaldırma çalışmaları olacak. İlk önce inceleme yaptık. Kaidede eksik bir parça var. Tamamlamasını yaptıktan sonra önce restorasyon yapılacak, ondan sonrada kabartma parçalarında yapıştırma ve birleştirme işlemi yapılacak. Ondan sonra sütunun ayağa kaldırma çalışması olacak. Birkaç hafta içerisinde bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.