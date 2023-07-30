Depremin vurduğu Hatay'da terk edilmiş şehirde klip çekimi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesi, terk edilmiş bir şehri andırıyor. Müzik grupları tarafından tercih edilen bu görünümü ürkütücü enkaz kent, müzisyen Ahmet Arslan ve ekibi tarafından şarkı klip çekimi için kullanıldı. Ahmet Arslan, depremzede olduğunu ve Hatay'da yaşamaya devam ettiğini belirterek, şarkılarında acılarını göstermek istediklerini söyledi.

Depremin vurduğu Hatay'da terk edilmiş şehri andıran Antakya ilçesi, klip çekmek isteyen vatandaşların uğrak mekanı oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesi adeta terk edilmiş şehri andırıyor. Görünümüyle ürküten enkaz kent, müzik grupları tarafından da klip çekimleri için tercih ediliyor. Müzisyen Ahmet Arslan ve ekibi terk edilmiş şehirde şarkısı için klip çekti.

"Biz bu şehri hiçbir zaman terk etmeyiz, burası bizim memleketimiz"

Kendisinin depremzede olduğunu ve hala Hatay'da yaşamaya devam ettiğini ifade eden müzisyen Ahmet Arslan, "Bu gün burada 'Hayat Bir Rüya' adlı şarkımızın klipini çektik. Buradaki acıyı herkes gördü, bizimle paylaştı ama biz yine şarkımızda acımızı göstermek istedik. Şarkının ismi gibi gerçekten hayat bir rüya gibi çünkü hayat bizler için 1 dakikadan daha kısa bir sürede değişti. Bu şarkımı insanların dinlemesini ve klibimi izlemelerini tavsiye ederim. Biz bu şehri hiçbir zaman terk etmeyiz, burası bizim memleketimiz. Böyle aktiviteler yapmazsak bizim psikolojimiz asla düzelmeyecek" dedi.

"İnsan varken bilmiyor değerini yokken var oluyor kıymeti"

Söz yazarı Mehmet Ali Tümer, depremin izlerini insanlara yansıtmak istediklerini ifade ederek "Biz burada aslında memleketimizi unutturmak istemediğimizi anlatmak ve tekrardan göstermek istedik. İnsan varken bilmiyor değerini yokken var oluyor kıymeti. Yaşadığımız her anın kıymetini bilmemiz lazım. Onunla alakalı burada bir klip çektik. Yani bizim için yaşaması zor çekmesi daha zor" şeklinde konuştu. - HATAY