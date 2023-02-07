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112 depremzede Bodrum'a getirildi

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112 depremzede Bodrum'a getirildi

112 DEPREMZEDE BODRUM'A GETİRİLDİKAHRAMANMARAŞ merkezli 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgeden tahliye edilen aralarında çocuklarında bulunduğu 112 depremzede Bodrum'a getirildi.

112 DEPREMZEDE BODRUM'A GETİRİLDİ

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgeden tahliye edilen aralarında çocuklarında bulunduğu 112 depremzede Bodrum'a getirildi.  Depremzedelerin bir bölümü otele yerleştirilirken, bir bölümünün ise yakınlarına yerleştirildiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, dün saat 04.17'de Riçhter ölçeğine göre 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, aralarında Osmaniye'nin de bulunduğu 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremin evleri hasar alan depremzedeler evlerine giremedi. Bu kapsamda, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Otelciler Derneği ve STK'ların destekleriyle oteller depremzedelere açıldı. Gaziantep ve Şanlıurfa'da evlerine giremeyen 104 yetişkin ve  8 çocuk olmak üzere toplamda 112 depremzede gece saatlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanından  Milas-Bodrum Havalimanına indi. Depremzedelerin bir bölümü yakınlarına giderken, bir bölümü ise otellere yerleştirildi.

Ailesiyle Şanlıurfa'dan gelen Gül San, "Dün gece 04.17'de çok şiddetli bir deprem oldu. Çok uzun sürdü, çok panikledik. Hareket edemedik. Deprem durdukdan sonra ne yapalım diye düşünürken ikinci deprem oldu. İki depremide evlerimizde geçirdikten sonra sokağa çıkabildik. Şiddetli yağmur var, birgün öncesinde kar vardı hava çok soğuk. Herkes sokakta, yakınlarımıza ulaşamıyoruz. Biz şuan buradayız ama aklımız Şanlıurfa'da, orada arkadaşlarımız, dostlarımız kaldı. Gerçekten çok zor, gün içerisinde artçılar oluyor. Biz havalimanına gittik. İstanbul'a oradan da yakınımıza Bursa'ya gideriz diye düşündük. Sonra size Bodrum'a gönderelim dediler. Burada 1 gece konakladıktan sonra Bursa'ya gideceğiz" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Kültür Sanat

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