Depremde işletmesi yıkılan adam, unutulmaya yüz tutmuş tatlıyı yapmaya devam ediyor

Hatay'da, depremlerde işletmesi yıkılan Mahmut Mengüllüoğlu, açtığı prefabrik işletmede, çocukluğunda yediği ve lezzetini unutamadığı hünkar külahı tatlısı yapımını sürdürüyor.

Mengüllüoğlu'nun, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki 9 yıllık iş yeri 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

Afette evi de hasar alan Mengüllüoğlu, eşi ve 2 çocuğuyla taşındığı Subaşı Mahallesi'nde prefabrik bir iş yeri kiralayan Mengüllüoğlu, hünkar külahı tatlısı yapımını sürdürüyor.

Mahmut Mengüllüoğlu (59), AA muhabirine, depremde önce işletmesinde 6 yıl önce hünkar külahı tatlısını yapmaya başladığını söyledi.

Çocukluğunda bu lezzeti severek tükettiğini aktaran Mengüllüoğlu, "Çocukluğumuzda Antakya Köprübaşı'nda hünkar külahı satan yaşlı bir amcamız vardı. O zamanlar hünkar külahını çok yerdik. 6 yıl önce de amcamızdan esinlenerek tatlıyı yeniden yaşatmak istedim." diye konuştu.

Mengüllüoğlu, depremle unutulmaya yüz tutmuş lezzeti yaptığı işletmesinin yanı sıra evini kaybettiğini belirtti.

Afetin ardından bir süre çalışmadığını aktaran Mengüllüoğlu, kısa süre önce de oturduğu mahallede prefabrik bir iş yeri kiraladığını anlattı.

Yeni iş yerinde unutulmaya yüz tutmuş hünkar külahı tatlısını yapmayı sürdürdüğünü belirten Mengüllüoğlu, müşterilerinin bu lezzeti severek tükettiğini dile getirdi.

Tatlı ustası Murat Kuş (47) da hünkar külahının un, su, bitkisel margarinin yoğrularak elde edilen yumuşak hamurun özel kalıplara sarılıp pişirilmesiyle elde edildiğini ifade etti.

Pişen külahın içini özel hazırlanan süt kremasıyla doldurduklarını ve isteğe göre çikolata ya da Antep fıstığı ile servis ettiklerini aktaran Kuş, tatlıya talebin fazla olduğunu belirtti.

Kuş, tatlının tanesinin 10 lira, kilosunun ise 250 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

Müşterilerden Gülay Kuş da hünkar külahının sürekli tükettikleri lezzetlerden olduğunu söyledi.