Şanlıurfa'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Dergah ve Rızvaniye Cami minareleri restore edildi. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ekipleri tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirilen onarım çalışmaları sonucunda, iki caminin minareleri restore edildi.

Depremde hasar gören Dergah ve Rızvaniye Cami minareleri restore edildi

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Dergah ve Rızvaniye Cami minareleri restore edildi.

Şanlıurfa'nın simge yapılarından olan Dergah ve Rızvaniye Camilerinin minareleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar görmüştü. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ekipleri tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirilen onarım çalışmaları sonucunda, iki caminin minareleri restore edildi. Çalışmalar sonucunda Rızvaniye Camisi'nin minaresi tamir edilirken, Dergah Camisi'nin iki minaresi de aslına uygun bir şekilde restore edildi. Vatandaşlar, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın simge yapılarının başında gelen ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Dergah ve Rızvaniye camilerinin minareleri restore edildi. Depremde Dergah Camisi'nin iki minaresinin ucu yaklaşık bir metre yıkıldı, Rızvaniye Camisi'nin minaresinin ucundaki yaklaşık 2 metrelik bölüm de hasar gördü.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ekipleri koordinasyonunda Dergah ve Rızvaniye camilerinin minarelerinde onarım çalışması yapıldı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar çerçevesinde tarihi Balıklıgöl'ün kıyısında bulunan Rızvaniye Camisi'nin minaresi onarıldı. Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamın yanında bulunan ve kentin en büyük simge camilerinden biri olan Dergah Camisi'nin iki minaresinde yürütülen restorasyon çalışması da tamamlandı.

Balıklıgöl'ü gezen ziyaretçiler, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.