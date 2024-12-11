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Depremde Ailesini Kaybeden Minanur, Teyzesinin Ailesiyle Yeni Bir Hayata Başladı

Depremde Ailesini Kaybeden Minanur, Teyzesinin Ailesiyle Yeni Bir Hayata Başladı
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Hatay'daki depremlerde ailesini kaybeden 13 yaşındaki Minanur Kızıldağ, kendisi de afetzede olan teyzesi ve ailesiyle bir konteynerde yaşamaya başladı. Minanur, 'Teyzem, ailemin eksikliğini hissettirmiyor' diyerek yeni yaşamından mutlu olduğunu ifade etti.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde annesini, babasını ve iki kardeşini kaybeden 13 yaşındaki Minanur Kızıldağ, kendisi de afetzede olan teyzesi ve onun ailesiyle yaşama tutundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depreme Akasya Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1. katında yakalanan Kızıldağ, enkazdan 3 saat sonra yakınları tarafından kurtarıldı.

Kızıldağ, kendisinin sağ çıktığı evlerinin enkazında annesini, babasını ve iki kardeşini kaybetti.

Ailesinden geriye kimsenin kalmadığı Kızıldağ'a, depremde evlerini kaybeden ve merkez Antakya ilçesindeki Katar 4 Konteyner Kenti'ne yerleştirilen teyzesi iki çocuk annesi Emel ile eşi Ümit Kale kucak açtı.

Kızıldağ, yaklaşık 21 metrekare konteynerde "anne yarısı" teyzesi ve onun ailesinin sevgisiyle yaşamını sürdürüyor.

Depremde ailesini kaybeden Minanur Kızıldağ, AA muhabirine, depremden sonra birlikte yaşamaya başladığı teyzesiyle mutlu olduğunu söyledi.

Kuzenleriyle de kardeş gibi olduklarını anlatan Kızıldağ, "Teyzem, ailemin eksikliğini hissettirmiyor. Zaten teyzemle hep birlikteydik, iyiydik, annem de teyzelerimle çok iyiydi. Onlarla olmaktan mutluyum ancak annemi de çok özlüyorum." dedi.

Büyüyünce avukat olmayı hedeflediğini ifade eden Kızıldağ, bu meslek sayesinde iyilerin ve depremzedelerin hakkını savunmak istediğini söyledi.

"O benim çocuklarımı büyüttü, ben de şimdi onun çocuğunu büyüteceğim"

Teyze Emel Kale (37) de depremde kaybettiği ablasının, eniştesinin ve yeğenlerinin vefatının kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

Yeğeni Minanur'un depremden sonra ailesinin kurtulduğuna hep inandığını anlatan Kale, şöyle devam etti:

"O ailesinin çıkacağını düşünüyordu, kimse ona açıklama yapamıyordu. Depremden sonra bir süre Konya'da kaldık, Minanur hep bizimleydi, sonra memlekete döndük. Keşke böyle olmasaydı, onlar ölmeseydi ama Minanur zaten benim çocuğum gibiydi. Ablamla iyi günü de kötü günü de beraber yaşadık. O benim çocuklarımı büyüttü, ben de şimdi onun çocuğunu büyüteceğim."

Kale, yeğeniyle artık 3 çocuğunun bulunduğunu, evlatlarının okuyup iyi yerlere gelmesini istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Kültür Sanat
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