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Deprem Sonrası Rize'ye Dönüş: Hatice Duran Mozaik Sanatını Yaşatıyor

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Hatay'daki deprem felaketinin ardından Rize'ye yerleşen Hatice Duran, mozaik sanatını buraya taşıyarak çevresindeki insanlara bu sanatı tanıtmayı hedefliyor. Rize'ye özgü motiflerle mozaikler yapan Duran, iki kültürü birleştirerek Hatay'ın sanatıyla Rize'nin kültürünü harmanlayacak.

Deprem sonrası geldiği Rize'de mozaik sanatını icra ediyor

RİZE - Asrın felaketinin ardından Rize'ye gelen Hatice Duran, Hatay'ın kültürü olan mozaik sanatını da peşinde getirdi.

Evli ve 3 kız çocuğu annesi olan 42 yaşındaki Hatice Duran asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 depreminin ardından ailesiyle birlikte Hatay'dan ayrılarak Rize'ye yerleşti. Bir süre Rize'de yaşayan Duran, kendisinin de alanı olan mozaik sanatının Rize'de olmadığını gördü. " Hatay'a gidemiyorsak Hatay'ı buraya getiririz" diyen Duran bu kez kendi kültürlerini Rize'ye taşıdı. Kendisine bir atölye açan Duran burada Rize'ye özgü atmacadan tutun da çay filizine, Çaykur Rizespor amblemine kadar tüm Rize'yi yansıtan figürleri mozaiğe döktü.

Rize'ye geldiğinde mozaik sanatının olmadığını gördüğünü ve bir Hataylı olarak bu sanat ile Rizelileri tanıştırmayı boynunun borcu bildiğini dile getiren Duran "Depremden sonra Rize'ye geldik. Rize'de de mozaik sanatının çok olmadığını gördüm. Bir Hataylı olarak Rize'ye bu sanatı katmanın boynumun borcu bildim. Onun için ben bu sanatı tanıtmak istiyorum. Taşların enerjisiyle insanlar tanışsın, taşlarla tanışsın, taşlardan yaptığımız bu ürünlerle tanışsın. Hem kursiyer yetiştirmek adına hem de bu sanatını tanıtmak adına bu atölyeyi açtım" ifadelerini kullandı.

Mozaik sanatının Sümerler'den günümüze geldiğine ve sadece bir ile entegre edilmesinin doğru olmadığına, bu nedenle Rize'yi mozaik sanatı ile bütünleştirmek istediğine vurgu yapan Duran "Ben burada hem Hatay'ı yaşıyorum hem Rize'yi yaşıyorum. Yani sanat Hatay'ın sanatı diye bir sanatı bir şehre tamamen de kısıtlamak çok doğru değil. Sanat Sümerler'den bu yana olan bir mozaik sanatı ama Hatay topraklarında daha fazla bulunmuş. Hatay topraklarında daha fazla bulunduğu için orada daha çok tanınıyor daha çok biliniyor. Buraya da geldik. Artık buranın topraklarında da mozaik olacak. Biz buranın kültürünü de kendi eserlerimize yansıtacağız. Çaykur Rizespor gibi, Atmaca gibi, çay bardağı gibi, çay çiçeği gibi, buranın taş köprüsü gibi. Hepsi eserlerimizde yer alacak. İki kültürü birleştireceğiz" dedi.

Rize'ye özgü motiflerin mozaik sanatına dökülmüş hallerinin ilgi gördüğünü kaydeden Duran sözlerinin devamında "Burada doğal taşlarla yapılmış olan tablolar çok ilgi görüyor. Çünkü doğal taşın bir enerjisi var. O doğal taş insanı çekiyor. Büyük kuşlu tablo olsun, tavus kuşu olsun. Tabii ki müze replikalarımız da çok ilgi görüyor. Tabii ki Çingene Kızı Antep ve bütünleşmiş. Çingene Kızı da çok rağbet gördü. Kabartmalı, mozaik, Çaykur Rizespor amblemi, tabii ki atmaca figürü çok ilgi gördü. Çay bardağı da çok ilgi gördü. Bu kültürü de burada yaşatacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Deprem Sonrası Rize'ye Dönüş: Hatice Duran Mozaik Sanatını Yaşatıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Kültür Sanat

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