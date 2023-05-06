Deprem felaketi sonrası buruk ' Hıdırellez'

HATAY - Depremin yıktığı Hatay'ın Samandağ ilçesinde hızır makamına ve çevresinde bulunan alana gelen vatandaşlar tarafından Hıdırellez buruk kutlandı.

Her yıl bugün kutlanan Hıdrellez Bayramı, Samandağ ilçesi hızır makamına ve çevresinde bulunan alana bu sene de vatandaşlar geldi. Vatandaşlar bu sene depremde kaybettikleri yakınları için dualar etti. Dua sonrasında kağıda dilekler yazan bazı vatandaşlar denize bıraktı. Hataylıların yanı sıra şehir dışından çok sayıda gelenin olduğu belirtildi.

İlçe sakinlerinden Dilek Bostancıoğlu," Bizim Hıdırellez kutlama amacımız baharın gelişi. İnanca göre burada dualar edilir dilekler tutulur. Bu sene yüreğimiz buruk şekilde dileklerimizi tuttuk. Çok yarım kalmışız ama umut her zaman var. Ben umutluyum sizde umutlu olun. Yitirdiğimiz canlarımız için memleketimiz ayağa kalkmalı kaldıracağımızı da inanıyorum. Umarım herkesin dileği kabul olur"dedi.