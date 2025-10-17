Deprem farkındalığı ve deprem şehitleri için İzmir'den Kahramanmaraş'a pedal çevirdi

İzmir'de yaşayan Orhan Kotluk, deprem farkındalığı oluşturmak ve deprem şehitlerini anmak amacıyla başladığı bisiklet yolculuğunu, 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta tamamladı.

Kotluk, İzmir Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) önünden başladığı bisiklet turunu, 9 gün süren ve 1250 kilometreyi bulan yolculuğun ardından Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğü önünde tamamladı.

AFAD İl Müdür Yardımcısı Erdal Kan'a Türk bayrağını teslim eden Kotluk, daha sonra Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda deprem şehitleri mezarlığını ziyaret etti.

Kotluk, AA muhabirine, her yıl düzenlediği bisiklet turlarıyla toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediğini söyledi.

2005'ten buyana şehitler için bisiklet sürdüğünü ifade eden Kotluk, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde şehit olan vatandaşlar anısına İzmir'den başladığım yolculuğumu 9 gün sonra tamamladım. Tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğine değinen Kotluk, dayanıklı konutların inşa edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

2005 yılından bu yana toplum yararına farkındalıklar ve şehitler için pedal çevirdiğini anlatan Kotluk, şöyle konuştu:

"20 yıldır bu vatanın kahramanları, şehitleri için bisiklet sürüyorum. Projelerimde bir şehidimizi, bir kahramanımızı veya özel bir günü konu ediniyorum ve turuma başlıyorum. İnşallah bundan sonraki faaliyetimizde de milli mücadelenin kahramanlarından biri olan Kara Fatma için İzmir'den İstanbul'daki kabrine kadar pedal çevireceğim. Allah bana bu ömrü ve sağlığımı verdiği sürece şehitlerimiz ve vatanımız için pedal çevirmeye devam edeceğim. Bana destek veren her kurumumuza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Bisikletiyle 20 yılda yaklaşık 60 bin kilometre yol katettiğini söyleyen Kotluk, turları esnasında sadece Trakya Bölgesi'ni görmediğini, onun dışında 70'e yakın ili ziyaret ettiğini dile getirdi.