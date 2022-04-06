Denizli Kayak Merkezi'nde ziyaretçi sayısı beklentileri aştı

DENİZLİ (AA) - Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Denizli Kayak Merkezi, 3 Nisan'da sona eren sezonda yaklaşık 300 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Tavas ilçesindeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan kayak merkezi, bu yıl yaşanan kar bereketiyle yoğun bir sezon geçirdi.

Geçen kış 1 Şubat'ta açılan ve 100 bin misafiri ağırlayan merkez, bu yıl kar kalınlığının yükselmesiyle 14 Ocak'ta kapılarını açtı.

Kar kalınlığı yaklaşık 1,5 metre seviyesinde olmasına rağmen ramazan ayıyla talebin azalması nedeniyle merkez, 3 Nisan'da kapılarını kapattı.

Turistlerin geçen seneye göre daha fazla ilgi gösterdiği Bozdağ, bu sezon yaklaşık 300 bin kişiyi misafir etti.

Tatilciler, yaklaşık 2,5 ay boyunca toplam uzunluğu 12 kilometreyi bulan 3 pistte kayak ve snowboard yapma imkanı buldu.

Güneşli havayı tercih edenler

Kayak merkezinin müdürü Ömer Teke, AA muhabirine bu yıl güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Daha çok Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla'daki kayakseverlerin merkeze geldiğini anlatan Teke, "Sezon beklediğimizden iyi geçti. Bu yıl gerçekten güzel kar yağışı oldu. Kar seviyesinin yüksekliğinden dolayı sezon 15 Mart'ta kapanması gerekirken bu yıl nisana kadar uzadı. Normalde 150-200 bin ziyaretçi beklentimiz varken bu yıl 300 bin kişiyi ağırladık. Bu talebi karşılarken zaman zaman zorlandık ama üstesinden geldik. Keyifli zamanlar geçirdik." diye konuştu.

Merkezin tanınırlığının her geçen yıl arttığını, Ege Bölgesi'nin en büyük kayak merkezi olduklarını söyleyen Teke, yabancı turist tercihinde de gözle görülür bir artış olduğunu dile getirdi.

Ukrayna ve Rusya'dan savaş öncesinde ciddi talep aldıklarını, İngiltere'den gelenlerin de olduğunu aktaran Teke, özellikle güneşli havada kaymak isteyenlerin Denizli'yi tercih ettiğini ifade etti.

Merkezin yamaç paraşütü olanakları ve Pamukkale ile birlikte uluslararası tanıtımına ağırlık vereceklerini aktaran Teke, gelecek yıl kar bereketinin sürmesini umduklarını aktardı.