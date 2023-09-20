Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilgilendirme Faaliyeti Gerçekleştirdi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 26. Çal Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali'nde kadına yönelik şiddete karşı broşür ile bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddete karşı mücadele çalışmaları çerçevesinde faaliyetlerine devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından 16-17 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenen "26. Çal Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali" çerçevesinde, festival alanında durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla "Kades ve KadınaElKalkamaz" mottosuyla bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Ayrıca stant ve pankart açılarak erkek vatandaşlara 6284 Sayılı Kanun hakkında, kadın vatandaşlara ise KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirme faaliyetinde bulunulduğu açıklandı. - DENİZLİ