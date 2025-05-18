Denizli'de 19 Mayıs coşkusu: Askerler ve liseli öğrenciler birlikte konser verdi

Denizli'de 19 Mayıs coşkusu: Askerler ve liseli öğrenciler birlikte konser verdi
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DENİZLİ'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı, liseli öğrencilerle birlikte konser verdi.

DENİZLİ'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı, liseli öğrencilerle birlikte konser verdi. Askerler çalarken, liseli öğrencilerde marşları seslendirdi.

15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı'na, Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri eşlik etti. Çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği konserde askerler çalarken, öğrencilerde marşları söyledi. Bando Yarbay Gökhan Aşkın şefliğinde 35 asker ve 80 öğrenci milli marşlar ve şarkılardan oluşan repertuvarı seslendirdi. 9 aydır konser için öğrencilerin hazırlandığını belirten Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Sinan Demircan, konser için öğrencilerin 9 aydır hazırlık yaptıkları belirtip, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ege Ordu Bando Takımı ile beraber Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi korosu ve Denizli'de ilk kez ortak bir çalışma yaptı. Vatandaşlarımızın bayramını mutlu ve coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Çalışmalarımız 9 ay öncesinden planlandı. Aynı repertuvar üzerine çalıştık. Koroda 80 öğrenci ve 35 bando astsubay yer alıyor" dedi. Konser, Denizliler tarafından coşkuyla izlendi.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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