Denizli'de "Uluslararası Kazı Sempozyumu" düzenlenecek

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli, 23-27 Mayıs'ta, "42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu"na ev sahipliği yapacak.

Pamukkale Üniversitesinden (PAÜ) yapılan açıklamaya göre, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirecek sempozyuma arkeoloji dünyasının önemli isimleri katılacak.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Büyük mutluluk duyduklarını aktaran Kutluhan, "İlimizde 2 bin civarında bilim insanı sirkülasyonu olacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın "Türkiye'de ilk kez 2008 yılından itibaren belediyemizin kazı ve restorasyon çalışmalarına destek verdiği Laodikya ile birlikte 19 antik kente sahibiz. Allah'ımın bir lütfu bu bereketli ve zengin topraklarda kültür mirası oldukça zengin bir şehiriz. Bunun bilinciyle geçmişimize sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz." şeklindeki sözlerine de yer verdi.???????