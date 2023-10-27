Denizli'de Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları

DENİZLİ'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları koreografide, bedenleriyle Cumhuriyetin kuruluşu ile başlayan ve 100'üncü yıla kadar gelişimini kalp, Atatürk, TBMM, fabrika, köprü, uçak ve TOGG figürleri oluşturarak canlandırdı.

Karahasanlı Mahallesi'ndeki Necla-Ergün Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel bir koreografi hazırladı. 800 öğrencinin görev aldığı, Cumhuriyetin kuruluşu ile başlayan ve 100'üncü yıla kadar gelişimini gösteren farklı koreografiler ile yapılan çalışmada öğrencilerin performansı göz doldurdu. Öğrenciler okulun bahçesinde bedenleriyle ilk olarak çizdikleri kalp ile Cumhuriyetin doğumunu, daha sonra Atatürk'ü ardından ilk meclisi çizerek Cumhuriyetin kuruluşunu canlandırdı. Cumhuriyetin 10'uncu yılı çizilen fabrika ile 50'inci yılı köprü ile canlandırıldı. Cumhuriyetin 100'üncü yılı ise, milli muharip uçağı Kaan, ilk yerli ve elektrikli araç TOGG ile canlandırıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen 100'üncü Yıl Marşı eşliğinde hazırlanan klip büyük beğeni topladı.