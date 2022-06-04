Denizli 34. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli 34. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Denizli 34. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 34. Uluslararası Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 34. Uluslararası Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Festivalin açılışı dolayısıyla 5'i yurt dışından olmak üzere 23 tiyatro grubunun katılımıyla Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Buradaki törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Etkinlikte makyajları, maskeleri ve kostümleri ile dikkat çeken tiyatrocular, şarkı söyleyip dans etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, iki yıldır yapılamayan festivalin bu yıl 34'üncüsünü düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Tiyatronun insanlığın var olduğu günden bu yana devam ettiğini belirten Zolan, "50'ye yakını yurt dışından olmak üzere 400 tiyatro sanatçısı 10 gün boyunca Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, Çatalçeşme Oda Tiyatrosu gibi salonlarda ve meydanlarda oyunlarını sergileyecek. Her gün dolu dolu tiyatro gösterileri olacak. Tiyatroseverleri ve tiyatro ile daha önce hiç temas etmemiş vatandaşlarımızı bu güzel oyunlara davet ediyorum." diye konuştu.

Tiyatro Festivali'nde 13 Haziran'a değin 34 oyun sahnelenecek.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Kültür Sanat

Denizli Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title