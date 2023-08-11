DenizBank VoiceUp A Capella Festivali İstanbul'da Başlıyor

DenizBank'ın ana sponsorluğunu üstlendiği DenizBank VoiceUp A Capella Festivali, 550'den fazla müzisyeni İstanbul'da ağırlayacak. Festival, koro ve a capella müziğinin yaygınlaşması hedefiyle Türkiye'de ilk kez düzenlenecek. Uluslararası alanda önemli eğitmen ve şeflerin yönetiminde 25 farklı atölye ile 25'in üzerinde konser yapılacak.

DenizBank'ın ana sponsorluğunu üstlendiği DenizBank VoiceUp A Capella Festivali, 550'den fazla müzisyeni İstanbul'da ağırlayacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, festival, koro ve a capella müziğinin yaygınlaşması hedefiyle Türkiye'de ilk kez düzenlenecek.

Hollanda'dan Uruguay'a, Türkiye'den Danimarka'ya 550'den fazla müzisyen, 40 koro ve vokal grubunun yer alacağı festival, 22-27 Ağustos'ta İstanbul'un 19 farklı noktasında gerçekleşecek.

Festivalde, uluslararası alanda önemli eğitmen ve şeflerin yönetiminde 25 farklı atölye ile 25'in üzerinde konser yapılacak.

İsveçli The Real Group'un festivalin ana grubu olarak sahne alacağı etkinlikte, Stephan Lutermann, Annemarie Homan, Emily May't Hoen, Randy Esen, Freeplay Duo, Agnes Hapsari, Sven Keet, Ruben Smits ve Fidan Kurt Kasapbaşı gibi isimler de çeşitli atölyelere imza atacak.

Festival, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Kırım Kilisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Mustafa Kemal Amfisi, Sanatçılar Parkı, Arter Sevgi Gönül Oditoryumu ve Arka Bahçe, Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi, Santa Maria Kilisesi ile DenizBank Genel Müdürlüğünün de aralarında yer aldığı 19 mekanda gerçekleşecek.