DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması Başvuruları Başladı

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde düzenlenen 7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'na başvurular alınmaya başladı. Yarışma kapsamında Dizi-Mini Dizi Senaryo Yarışması, İlk Senaryo Yarışması ve Yapım Destek Platformu düzenlenecek. Yarışmada birinciliği kazanan projelere ödül verilecek ve diğer kategorilere katılım hakkı elde edilecek.

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde düzenlenen "7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"na başvurular alınmaya başladı.

Bu yıl yarışma kapsamında "Dizi-Mini Dizi Senaryo Yarışması", "İlk Senaryo Yarışması" ve "Yapım Destek Platformu" düzenlenecek.

"Dizi-Mini Dizi Senaryo Yarışması" ile dijital platformlarda ve televizyon kanallarında gösterilmek üzere üretilmiş nitelikli dizi ve mini dizi senaryolarına, proje geliştirme aşamasında gerekli maddi desteğin sunulması ve bu senaryoların daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Bölüm süresi en az 20 dakika olan, henüz çekimlerine başlanmamış veya çekimlerinin yalnızca yarısı tamamlanmış dizi ve mini dizi projelerinin katılabileceği yarışmada birinciliği alan projeye 30 bin lira ödül verilecek.

"İlk Senaryo Yarışması"nın birincisi 20 bin lira kazanacak

"İlk Senaryo Yarışması", yapım öncesi Türk sinemasının yazınsal sorunlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Senaristlerin ilk uzun metraj senaryoları olması koşulu bulunan yarışmaya, uzun metraj kurmaca ve animasyon filmlerle başvuru yapılabilecek.

Yarışmada birinciliği kazanan proje 20 bin liralık ödülün yanı sıra "8. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nda "Yapım Destek Platformu" kategorisine de doğrudan katılım hakkı elde edecek.

İlk 10'a kalan senaryolar ise 3 bölümlük çevrim içi "Senaryo Geliştirme Atölyesi"ne katılım sağlayabilecek.

Başvurular 15 Aralık'ta sona erecek

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Yapım Destek Platformu", proje geliştirme konusunda belirli bir aşamaya ulaşmış nitelikli yapımlara, ihtiyaç duydukları maddi katkıyı sunacak.

Platforma, süresi en az 60 dakika olan, henüz çekimlerine başlanmamış veya çekimlerinin yalnızca yarısı tamamlanmış uzun metraj kurmaca ve animasyon projeler katılabilecek. Birincilik elde eden proje, 50 bin lira ödülün sahibi olacak.

Yarışmanın başvuruları 15 Aralık'ta sona erecek. Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye "www.ilksenaryo.com" adresinden ulaşılabilir.