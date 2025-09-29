Haberler

Denetimli Serbestlik İçin Doğa Temalı Fotoğraf Yarışması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen doğa temalı fotoğraf yarışması, denetimli serbestlik yükümlüleri ve eski hükümlülerin doğayla buluşmalarını, çevre bilincini geliştirmelerini ve topluma pozitif bağlar kurmalarını amaçlıyor. Fotoğraflar 24 Ekim'e kadar teslim edilecek ve dereceye girenler ödüllendirilecek.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce denetimli serbestlik yükümlüleri ve eski hükümlülere yönelik doğa temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Çanakkale'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yarışma, katılımcıların doğanın iyileştirici gücüyle buluşmalarını, çevre bilinci geliştirmelerini ve toplumla pozitif bir bağ kurmalarını hedefliyor.

Katılımcıların doğada geçirdikleri zamanlarda çektikleri fotoğraflar, estetik, tema uyumu ve teknik yeterlilik açısından alanında uzman bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Çanakkale Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çekilen fotoğrafların 24 Ekim'e kadar Çanakkale Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulları Bürosu'na teslim edilmesi gerektiğini duyuruldu.

Yarışmada dereceye giren ilk üç eser ödüllendirilecek ve seçilen tüm fotoğraflar ise halka açık bir sergide sanatseverlerle buluşturulacak.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Kültür Sanat
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı

Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı
Güllü'nün ölüm haberini veren oğlu için cezaevine girdiği ortaya çıktı: Geldiğinde 50 kiloydu

Güllü, ölüm haberini veren oğlu için cezaevine girmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.