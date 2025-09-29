Denetimli Serbestlik İçin Doğa Temalı Fotoğraf Yarışması

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce denetimli serbestlik yükümlüleri ve eski hükümlülere yönelik doğa temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Çanakkale'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yarışma, katılımcıların doğanın iyileştirici gücüyle buluşmalarını, çevre bilinci geliştirmelerini ve toplumla pozitif bir bağ kurmalarını hedefliyor.

Katılımcıların doğada geçirdikleri zamanlarda çektikleri fotoğraflar, estetik, tema uyumu ve teknik yeterlilik açısından alanında uzman bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Çanakkale Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çekilen fotoğrafların 24 Ekim'e kadar Çanakkale Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulları Bürosu'na teslim edilmesi gerektiğini duyuruldu.

Yarışmada dereceye giren ilk üç eser ödüllendirilecek ve seçilen tüm fotoğraflar ise halka açık bir sergide sanatseverlerle buluşturulacak.