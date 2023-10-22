Demirci Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen Geleneksel Keşkek Şöleni'nde, Filistin'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edildi. Şölene, siyasetçiler, bürokratlar ve Manisalılar da katıldı.

Demirci Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Keşkek Şöleni

Demirci Kültür Sanat ve Dayanışma Derneğince Başkentte "Geleneksel Keşkek Şöleni" düzenlendi.

Demirci Belediyesinin desteğiyle Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal tesislerinde düzenlenen şölen, Filistin'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı.

Şölenin açılışında konuşan Demirci Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Sarıca, Ankara'da kurulan derneğin amacının, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak, mevcut güzelliklerini korumak olduğunu belirtti.

Sarıca, şölende Demirci'nin keşkek yemeği vasıtasıyla bir araya gelip özlem gidermek istediklerini ifade etti.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da etkinliğin gerçekleşmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın da selamlama konuşması yaptığı şölene katılanlara Anadolu'nun geleneksel düğün yemeği keşkek ikram edildi.

Şölene, Saadet Partisi TBMM Grup Başkanı Selçuk Özdağ ve bazı Manisa milletvekillerinin de arasında bulunduğu siyasetçiler, bürokratlar ve Manisalılar katıldı.