Demet Akbağ İstanbul Komedi Festivali'nde 6. kez sahnede

Demet Akbağ, İstanbul Komedi Festivali'nde 6. kez sahneye çıkarak seyircisine duygu ve kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Gösteri öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Akbağ, heybesinde biriktirdiği anıları seyirciye aktarmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bir Demet Muhabbet'te çocukluğundan başlayarak hayat yolculuğunu paylaşan Akbağ'ı izlemeye Fulya Terim, Sedef İybar ve Emel Müftüoğlu da katıldı.

Gösteri öncesi İş Sanat'ın kulisinde basın mensupları ile bir araya gelen Akbağ, Istanbul Komedi Festivali'nde 6.kez sahnede olduğunu ve heybesinde biriktirdiği anıları seyirciye aktarmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Her defasında seyircisi ile kurduğu bağla daha da lezzetlenen gösteride Demet Akbağ, seyircisine duygu ve kahkaha dolu bir akşam yaşattı.

Bir Demet Muhabbet'te; çocukluğunda ev halkına yaptığı gösterilerden başlayarak hayat yolculuğunu, ilk tiyatro oyunlarından sinema filmlerine, sahne gösterimlerinden televizyon dizilerine kadar pek çok anısını seyircisi ile paylaştı.

Demet Akbağ'ı izlemeye gelenler arasında Fulya Terim, Sedef İybar, Emel Müftüoğlu da vardı.