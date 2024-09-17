Dededen Toruna Lezzet: 64 Yıldır Köfte Servisi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dededen kalma köfte ocağında 64 yıldır hizmet veren 71 yaşındaki İlhan Haftacı, ilk günkü heyecanla sürdürdüğü mesleğinde her gün tezgah başındaki yerini alıyor.

İzmit'te işlettiği iş yerinin üstündeki evde 1953'te doğan Haftacı, babasına yardım etmek için ilk kez 7 yaşında karşısına geçtiği köfte ocağının başından yalnızca askerdeyken ayrıldı. Vatani görevini tamamladıktan sonra babasından dükkanı devralan Haftacı, dedesinin tarifiyle pişirdiği köfteleri yıllardır aynı lezzetle İzmitlilere sunuyor.

İşine sevgisi ve müşterilerine verdiği değerle takdir toplayan Haftacı, 2023'te "Yılın Ahisi" seçildi.

İlhan Haftacı, AA muhabirine, işletmenin, dedesi Hüseyin Haftacı tarafından 1938'de kurulduğunu, sonra babasına, babasından da kendisine kaldığını söyledi.

Şu an dördüncü kuşak olan oğlu İlcan ile dükkanı işletmeye devam ettiklerini anlatan Haftacı, yıllardır aynı lezzetle müşterilerine köfte yedirdiklerini vurguladı.

Haftacı, babasının kendisine hep paradan önce müşteriyi memnun etmesini öğütlediğine dikkati çekerek, "Önce insanları memnun edeceksin. Hiçbir zaman 'Çok kazanayım.' derdinde olmadık. Ne kadar zorluk çekersek de müşterinin menfaatini düşünmek zorundayız." diye konuştu.

Dedesinden bu yana köftelerinin lezzetinin hiç değişmediğini belirten Haftacı, "Müşteri 20 yıl sonra da gelse köftenin lezzeti aynı. Bunu müşterilerin kendisi söylüyor. '20 yıl evvel geldim yedim, aynı lezzet aynı şekilde devam ediyor.' diyor." ifadelerini kullandı.

Dededen toruna müşterilerini ağırlıyor

İlhan Haftacı, mesleğe 7 yaşında başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Tezgah benden büyük, ben dünyada yokken yapılmış. Kendimi bildim bileli de bunun karşısındayım. Köfte çevirmek için sandalyeyi çekip diz kırıyordum. Sandalyeden çiftli kasanın üstüne düştük. Çiftli kasadan parke taşına, parke taşından mermere. Hem okuyordum hem geliyordum. Sabahçıysam öğlen okuldan çıkıp servise yetişiyordum. Öğlenciysem sabah geliyordum, dükkanda hazırlık yapıyordum. Askerden geldikten sonra tamamen burada devam ettim. Mesleğimi seviyordum. O yüzden de okumadım zaten. Severek yaptım. Şimdi dördüncü kuşak oğlumla çalışıyoruz. Ben sabah gelip köfteyi yapıyorum. Ben yoksam oğlum yapıyor."

İşini zevkle yaptığını dile getiren Haftacı, "O zevk, o sevgi olmasa zaten gelip çalışmazsın, yapamazsın. Sevgi olmadan bir şey olmuyor. İnsanları seviyoruz, hizmet etmek mutluluk veriyor bize. Gitsem de bir yerde duramıyorum. Allah rızık verdikçe devam edeceğiz. Oğlum da inşallah devam edecek. Onun arkasından gelenler de artık eder etmez bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

Haftacı, çocukluk yıllarından beri gelen müşterilerinin de olduğunu, bazılarının dededen toruna üç, dört kuşaktır köfte yemeye geldiğini sözlerine ekledi.