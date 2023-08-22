Dazu Kaya Oymaları'nın Korunması Konusunda Forum Düzenlendi

1. Dazu Kaya Oymaları'nın çeşitli görüntüleri

3. Dazu Kaya Oymaları'nın çeşitli görüntüleri

5. Dazu Kaya Oymaları'nın çeşitli görüntüleri

Uluslararası Mağara Tapınağı Koruma Forumu, ünlü Dazu Kaya Oymaları'nın bulunduğu Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde Pazartesi günü sona erdi.

Üç gün süren forumda dünyanın çeşitli ülkelerinden arkeologlar ve koruma uzmanları, iklim değişikliği bağlamında mağara tapınaklarının korunması konusunu ele aldı.

Dazu Kaya Oymaları, 9. yüzyıldan 13. yüzyıla tarihlenen istisnai kaya oymalarına sahip. Bu oymalar, 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

"Dazu Kaya Oymaları'nın korunması son derece önemli. Bu, sadece Çin'in değil, tüm dünyanın sorunu. Taştan yapılan kültürel kalıntıların korunması çoğu zaman malzemeyle bağlantılıdır. Etki altına giren eski malzeme parçalanmaktadır. Bununla birlikte bu yeni negatif Poisson oranına sahip (NPR) malzemeler, deprem olsa bile herhangi bir sorun çıkarmıyor."

"Burada olmaktan gerçekten onur duyuyorum. Çünkü bu oymalar üzerinde araştırmalar yaptım. Bu oymaları kitaplardan biliyorum. Ama hiçbir şey kendi gözlerinizle görmek gibi değil. Gerçekten çok muhteşemdi. Sadece bu oymalar değil, aynı zamanda yürütülen araştırmaların miktarı da beni çok etkiledi. Farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirdiğimiz için bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Birlikte daha iyi çözümler bulabiliriz."

"Bu eserler olağanüstü. Yapılan sunum ve rehberin bize yardım ederek bu eserlerin zenginliğinin hikayesini anlatması inanılmazdı. Çok etkileyiciydi. Uzmanlar, bir araya geliyor ve grotto sanatının korunması konusunda zorlukları ve fırsatları ele alıyor. Bu, spesifik bir çalışma, ama aynı zamanda tüm UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki eserler açısından da son derece önemli."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)