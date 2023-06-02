Dağıstanlı sanatçı Zakariaev'in 'El İşaretleri' adlı grafik sergisi Trabzon'da açıldı

Dağıstanlı sanatçı Zakaria Zakariaev'in "El İşaretleri" adlı grafik sergisi, Trabzon'da izlenime sunuldu.

Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç, "13. Uluslararası Sanat Günleri" etkinlikleri kapsamında, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde organize edilen serginin açılışında, sanatın önemine dikkati çekti.

Sanata ve sanatçıya değer veren Trabzon için önemli olan sergilerin devamının geleceğini belirten Taç, "Hepimiz şehir olarak sanatın ve sanatçının etrafında toplanmalıyız, bu alanı bırakmamalıyız." dedi.

Sanatçı Zakariaev ise el işaretlerinin önemli olduğunu söyledi.

Dağıstan'da düzenlenen serginin hemen ardından Trabzon'a geldiğini anlatan Zakariaev, şunları kaydetti:

"Benim burada olduğum gibi, bir yere gittiğinizde oranın dilini bilmiyorsanız, kullanacağınız ve hayatınızı kurtaracak dil, el işareti dilidir. Kullandığımız el işaretlerinin global olarak her yerde geçerli olması çok güzel ve herkesçe anlaşılabilmektedir fakat yöresel olarak bazı yerlerde bazı işaretler de farklı anlamlara çıkabiliyor. Örnek olarak, bulunduğum ülkede yanlış bir kelime etsem bunu düzeltebiliyor insanlar ama yanlış bir el işareti ya da jest kullandığımda bunun dönüşü olmuyor. Bunun için el işaretlerinin önemine dikkati çekmemiz gerekiyor."

Sanatseverler, grafik sergisini 4 Haziran'a kadar ziyaret edebilecek.