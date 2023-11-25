Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde mesleki ve teknik eğitimin tarihsel gelişimini fotoğraflarla ortaya koyan '100. Yılında Fotoğraflarla Cumhuriyetin Meslek Liseleri' sergisi açıldı. Sergide, Atatürk'ün ziyaret ettiği okullara ait fotoğraflar sergileniyor.

Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde mesleki ve teknik eğitimin tarihsel gelişimini fotoğraflarla ortaya koyan "100. Yılında Fotoğraflarla Cumhuriyetin Meslek Liseleri" sergisi açıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılay, Koç Üniversitesi, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (VEKEM) arşivlerinden faydalanılarak 30 fotoğraflık seçki hazırlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sağlam Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi işbirliğinde Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin tarihsel serüveninin anlatıldığı seçki, Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmet veren birinci TBMM binasında sergilenmeye başlandı.

Atatürk'ün ziyaret ettiği okullara ait fotoğraflar sergileniyor

Müze sorumlusu Fatma Hicret Un, AA muhabirine serginin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk yıllarında ülkenin teknik personel ihtiyacını karşılamak üzere açılan mesleki teknik eğitim kurumlarını konu aldığını, Atatürk'ün ziyaret ettiği okulların, kız çocuklarının eğitim aldığı akşam sanat okullarının, teknik eğitim veren okullarda verilen derslerin fotoğraflarının bulunduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in kuruluşu öncesi yıllarca süren savaşlar nitelikli insan gücünün kaybına neden olduğunu kaydeden Un, ülkenin kalkınması için ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde meslek liselerinin büyük rol oynadığını belirtti.

"Tornacılığı öğretenden sanat eğitimine kadar birçok okul açılmış"

Müze sorumlusu Un, Maarif Kongresi'nin eğitim alanındaki reformlar için önemine değinerek şöyle devam etti:

"O süreçte, okul sayıları artıyor. Çeşitleri artıyor. Marangozluktan, dikiş derslerine kadar. Aynı dönemde tornacılığı öğretenden sanat eğitimine kadar birçok okul açılmış. Eğitim politikaları belirleniyor. Mustafa Kemal Paşa sadece meslek liselerine değil yani teknik ve sanat eğitimi veren liselere de çok önem veriyor. Özellikle bütün yeni açılan sanat liselerini gezdiğini de görüyoruz. ve ilerleyen zamanlarda endüstri meslek liseleri, ticaret liseleri, daktilo, tohumculuk eğitimi veren birçok meslek liseleri açılıyor. "

Sergide, Atatürk'ün ziyaret ettiği meslek liselerinin de fotoğrafının bulunduğunu anlatan Un, teknik eğitimin şu an sadece üniversitelerde verilmediğini, meslek liselerinin, nitelikli insan gücü yetiştirme anlamında büyük önem taşıdığını belirtti. Sergiyi hazırlarken meslek liselerinin önemini daha iyi anladığını belirten Un, "Ziyaretçilerimiz de gezdiğinde aynı farkındalığa sahip olacaktır." ifadelerini kullandı.

Müze sorumlusu Un, serginin 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebileceğini belirtti.

Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin 2019'da 29 bin ziyaretçi ağırladığını belirten Un, bu sayının 2022'de 500 bini bulduğunu, bu yılın ekim ayından itibaren de ziyaretçi sayısında çok ciddi artış olduğunu kaydetti.