Cumhuriyetin 102. Yılı Kutlamaları Kapsamında 'Atatürk'ün Yanı Başında' Söyleşisi Düzenlendi

Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen söyleşide, Atatürk'ün kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun torunu Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyetin kazanımları hakkında önemli bilgiler verdi.

CUMHURİYET'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Atatürk'ün Yanı Başında' söyleşisinde, Atatürk'ün Çankaya Köşkü kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun oğlu ve Bandırma Vapuru kaptanlarından Hacı Tevfik Ulusu'nun torunu olan Mustafa Kemal Ulusu, Rumeli Kültür Merkezi'nde Tuzlalılarla buluştu.

Tuzla Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Tuzla Şubesi iş birliğiyle, Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. 'Atatürk'ün Yanı Başında' başlıklı söyleşide, Cumhuriyet tarihinin en özel tanıklıklarından bir ailenin temsilcisi Mustafa Kemal Ulusu, Rumeli Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu.

Etkinliğin moderatörlüğünü gazeteci-yazar Gökhan Karakaş üstlendi. Söyleşide, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, ilkeleri, inkılapları ve Cumhuriyetin kazanımları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, liderlik anlayışı ve çağdaş Türkiye'nin kuruluşundaki vizyonu hakkında değerli bilgiler edindi.

Söyleşinin sonunda katılımcılar, Mustafa Kemal Ulusu'ya sorular yönelterek hem duygusal hem de öğretici bir deneyim yaşadı.

'BABAM ATATÜRK'ÜN VASİYETİNİ YERİNE GETİRMİŞ'

Ulusu, konuşmasında Atatürk'le olan özel bağını şu sözlerle anlattı:

"Atatürk, babama doğacak ilk erkek çocuğuna Mustafa Kemal adını vermesini istemiş. Babam da bu vasiyeti yerine getirmiş. Ben de hayatım boyunca bu büyük insanın insani yönünü, eşsiz kişiliğini ve yurt sevgisini anlatmaya çalıştım. Söyleşimizde, kütüphanecilikten hayat yoldaşlığına uzanan 12 yıllık bir dönemi Tuzla halkına aktarmanın gururunu yaşıyorum."

Moderatör gazeteci-yazar Gökhan Karakaş ise etkinlik sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Bilgisi ve deneyimiyle adeta yaşayan bir insan hazinesi olan Mustafa Kemal Ulusu, bizleri zamanda bir yolculuğa çıkararak Cumhuriyetimizin nasıl sağlam temeller üzerine kurulduğunu anlattı. Yokluklar içinde kurulan bir ülkenin büyük liderini bir kez daha minnetle andık. Cumhuriyetimizin 102. yılına yaraşır bir söyleşiyi Tuzla'da gerçekleştirdik."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
