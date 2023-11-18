Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit Fotoğraf Video Yarışmasında Dereceye Girenler Belli Olacak

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği (KBFT) tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit' fotoğraf video yarışmasında jüri tarafından değerlendirilecek 101 eserden dereceye girenler yarın açıklanacak. Dereceye giren katılımcılara ödülleri, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

"Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit" konulu fotoğraf video yarışmasında jüri tarafından değerlendirilecek 101 eserden dereceye girenler belli olacak.

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği (KBFT) ortaklığında Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilen "Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit" foto-video maraton yarışmasında dereceye girenler yarın belli olacak. Katılımcıların ilettiği 101 fotoğraf ve videonun jüri tarafından değerlendirmesinin ardından dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edilecek. Yarışmada dereceye giren isimler için yarın saat 17.00'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ödül töreni yapılacak. - KOCAELİ