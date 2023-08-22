Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarısı olan General Harington Kupası'nın hikayesi sinemaya uyarlanıyor

Abdullah Oğuz'un yönetmenliğini üstlendiği 'Zaferin Rengi' filmi, General Harington Kupası'nın hikayesini anlatacak. Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler ve diğer birçok ünlü oyuncu filmde rol alacak. Çekimler eylülde başlayacak ve 2024'ün ilk yarısında vizyona girecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası'nın hikayesini konu alan "Zaferin Rengi" filminin çekimlerine eylülde başlanacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği film, 2024'ün ilk yarısında sinemaseverlerle bulaşacak.

Yapımda Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri ve Birce Akalay rol alacak.

Film, işgal altındaki İstanbul'da düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu'da başlatılan direnişin hikayesini General Harington Kupası efsanesinin etrafında kurgulayarak ele alacak.???????