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Cumhuriyet Müzesi'ni 32 Bin 600 Kişi Ziyaret Etti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 32 bin 600 kişinin Cumhuriyet Müzesi'ni ziyaret ettiğini açıkladı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bugün, Cumhuriyet Müzemiz 32 bin 600 gurur dolu ziyaretçiyi ağırladı! Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı coşkusuna ortak olmak için halkımızı gece boyunca açık kalacak müzemize, unutulmaz anılar biriktirmeye davet ediyorum. Bu büyük güne her zamankinden daha fazla coşku ve heyecanla hazırız' dedi.