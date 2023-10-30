Cumhuriyet Müzesi 100. kuruluş yıl dönümünde ziyaretçi rekoru kırdı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Müzesi'ni (2'nci TBMM binası), Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünde 112 bin 366 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet veren 2. TBMM'yi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 112 bin 366 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Müzesi'ne ziyaretlere ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Cumhuriyet Müzemizde dün büyük bir bayram coşkusu yaşadık. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, Cumhuriyet Müzemizde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı. Tarihi müzemiz 112 bin 366 ziyaretçiyi ağırladı. Yaşasın Cumhuriyet..."