Cumhuriyet'in 102. Yılına Özel Devlet Çoksesli Korosu Konseri

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünde 16 koro ve 646 korist, Devlet Çoksesli Korosu ile sahne alacak. 'Birlikte Söyle' projesi kapsamında gerçekleştirilecek konser, 30-31 Ekim'de CSO Ada Ankara'da yapılacak.

TÜRKİYE'nin dört bir yanından bir araya gelen 16 koro ve bireysel katılımcılardan oluşan toplam 646 korist, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümünde Devlet Çoksesli Korosu ile aynı sahnede buluşacak.

Devlet Çoksesli Korosu tarafından 2021 yılında başlatılan 'Birlikte Söyle' formatı, amatör ve profesyonel koro topluluklarını ortak üretim ve sahne deneyimi etrafında bir araya getiriyor. Bu yılki programda çocuk, karma gençlik, karma yetişkin ve kadın korolarından oluşan topluluklar yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek konser için korolar kendi şefleri tarafından hazırlandı. 25-26 Ekim tarihlerinde CSO Tarihi Salon'da gerçekleştirilen toplu çalışmalar ise Devlet Çoksesli Korosu'nun daimi şefi Dr. Burak Onur Erdem ve yardımcı şef Pınar Çanakçı Çavdur tarafından yürütüldü. 30-31 Ekim'de CSO Ada Ankara'da gerçekleşecek 'Birlikte Söyle' konserlerinde, Cumhuriyet'in 102 yılı boyunca toplumsal bellekte yer etmiş eserler seslendirilecek. Bu büyük koroyu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı Şef Cemi'i Can Deliorman yönetecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
