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Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel 'Gurur Yüz Bir' Sergisi Açıldı

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümüne ithafen 'Gurur Yüz Bir' karma sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergide heykel, seramik ve cam gibi farklı disiplinlerden eserler yer alıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesince Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümüne ithafen açılan "Gurur Yüz Bir" karma sergisi, sanatseverlerle buluştu.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen sergide heykel, seramik ve cam gibi farklı disiplinlerden özgün eserler hem geleneksel sanatı hem de modern tekniklerle günümüz estetiğini yansıtıyor.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, serginin açılışındaki konuşmasında, sergide emeği geçen öğretim üyeleri ve öğrencilere teşekkür etti.

Cumhuriyet'in geleceği için bilimin gelişmesi gerektiğini vurgulayan Kesten, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanatın önemini bizlere yaklaşık 91 yıl önce 10. Yıl Nutku'nda anlattı. İnşallah bu yolda Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Seylan ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve yükselmektir" sözlerine değinerek, "Cumhuriyet'in kazanımlarını ve Atatürk'ün çizdiği modern sanat vizyonunu yüceltmek bizler için bir görevdir. Güzel Sanatlar Fakültesi olarak her yıl düzenlediğimiz sergilerle Cumhuriyet'imizin değerlerini anıyor ve yaşatıyoruz. Bu yıl da 'Gurur Yüz Bir' sergisiyle Cumhuriyet'in ışığını sanat yoluyla topluma yansıtmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

Sergi, 13 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Kültür Sanat

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