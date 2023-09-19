Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Cumhuriyetin kültür dünyasına getirdiği değişim ve kazanımları "Cumhuriyet'in 100. Yılı Seminerler Dizisi" başlığında ele alacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre, alanında uzman 8 akademisyen, Cumhuriyete dair 8 ayrı konu başlığını seminer dizisinde işleyecek.

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Cumhuriyetin kültür dünyasına getirdiği değişim ve kazanımları " Cumhuriyet'in 100. Yılı Seminerler Dizisi" başlığında ele alacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, alanında uzman 8 akademisyen, Cumhuriyete dair 8 ayrı konu başlığını seminer dizisinde işleyecek.

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan, 4 Ekim'de "Cumhuriyetin 'İdeal' Çocukları, Çocukların Cumhuriyeti: Bir Politik Muhasebe" konulu seminer verecek.

Tarih Vakfının Kurucu Üyesi Prof. Dr. Fatmagül Berktay, 11 Ekim'de " Türkiye'de Kadın Hareketi ya da Osmanlı-Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti" seminerinde konuşacak.

Bilim tarihçisi Prof. Dr. Feza Günergün 18 Ekim'de "Cumhuriyetin Bilimsel Devrimi: Kurumlar, Bilim İnsanları ve Araştırma", tarihçi Necdet Sakaoğlu 25 Ekim'de "Cumhuriyetimizin Temeli: Türk Alfabesi ve Eğitim" konusunu işleyecek.

Prof. Dr. Namık Sinan Turan 1 Kasım'da "Cumhuriyet ve Laiklik", Doç. Dr. Ahmet Kuyaş 8 Kasım'da "1923: Lozan, Yeni Meclis ve Cumhuriyet", Doç. Dr. Güneş Duru 15 Kasım'da " Cumhuriyet'in 100. Yılında Arkeoloji", Dr. Öğretim Üyesi Osman Erden ise 22 Kasım'da " Cumhuriyet'in Kültür Politikaları" konularını ele alacak.

Gayrettepe Pak İş Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek seminerler yüz yüze ya da çevrimiçi yayından izlenebilecek.

Seminer dizisinden elde edilecek gelir, vakfın çocuklara yönelik Kültür Karıncaları projesi ile çeşitli faaliyetlerine kaynak sağlamak üzere kullanılacak.

Seminerlerin video kayıtları katılımcıların daha sonra izlemeleri için vakfın YouTube kanalından da paylaşılacak.

"Cumhuriyetin 100. yılında sivil toplum kuruluşlarının da söyleyecek sözü olmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı Başkanı Sefa Targıt, seminer dizisine ilişkin, "Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları sadece devletin ya da büyük şirketlerin yükümlülüğü olamaz. Sivil toplum kuruluşlarının da bu büyük dönüm noktasında söyleyecek sözü olmalı diye düşündük." ifadelerini kullandı.

Vakfın Türkiye'de kültür çeşitliliğini ortak insanlık mirası olarak sahiplenmek, korumak, paylaşmak ve gelecek kuşaklara doğru ve sağlıklı biçimde aktarabilmek için çalıştığını vurgulayan Targıt "Cumhuriyetimizin 100. ve vakfımızın 20. yılında, bu doğrultuda tercihimiz Cumhuriyet'in kültür, eğitim, zihniyet dünyamızda ne değişiklikler, kazanımlar getirdiğini uzmanlar ve katılımcılarımızla konuşacağımız bir platform yaratmak oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Vakfın onursal başkanı Faruk Pekin ise seminer dizisinin çeşitli kuruluşlar için çalışanlarına, yakın çevrelerine ya da öğrencilere verilebilecek değerli bir armağan olacağını belirterek, "Özgün kültürel proje ve programlar yaratmak konusundaki 20 yıllık uzmanlık ve tecrübemizle başta belediyeler ve şirketler olmak üzere, kuruluşların 100. yıl faaliyetlerine ekleyebilecekleri önemli bir sosyal sorumluluk etkinliği oluşturduğumuza inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.