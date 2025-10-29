Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku Görüntüleriyle Anıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku görüntüleriyle kutlayarak, Cumhuriyet'in önemine vurgu yaptı ve 102'inci yılı coşkuyla anıldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Sinema Genel Müdürlüğü'nün arşivinde yer alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku görüntüleri ile kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyet'in 10'uncu yılı kutlamalarında 29 Ekim 1933'te seslendirdiği 10'uncu Yıl Nutku' ile beraber, kutlamalar kapsamındaki etkinliklerden görüntüler yer aldı. Atatürk'ün, bugün Başkent Millet Bahçesi olarak hizmet veren Ankara Hipodromu'ndaki kürsü konuşması, Ulus'taki 1'inci TBMM binası önünde yürüyen bando takımı, seymen alayı, atlı askerler ve öğrenciler aynı görüntüde yer buldu.

'10'UNCU YILDAN 102'NCİ YILA AYNI COŞKUYLA'

Paylaşımda yer alan açıklamada ise "10'uncu yıldan 102'inci yıla aynı coşkuyla. Cumhuriyet; bağımsızlığımızın, millet olma bilincimizin ve özgür yarınlara olan inancımızın en güçlü simgesidir. 29 Ekim, bu aziz milletin kendi kaderini tayin ettiği, iradesini dünyaya ilan ettiği gündür. 29 Ekim 1933'te, Cumhuriyetimizin 10'uncu yılı kutlamalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesi milletimizin kalbinde yankılanmıştı. Bugün 102'inci yılda, aynı gurur, aynı coşku ve aynı kararlılıkla Cumhuriyetimizi yaşatıyoruz. Bu özel günü, Sinema Genel Müdürlüğümüzün arşivinden derlenen 10'uncu Yıl Nutku görüntüleriyle anıyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Kültürümüzü, sanatımızı ve tarihimizin mirasını geleceğe aktarmanın onurunu paylaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

