Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Şef Rengim Gökmen yönetiminde verdiği yeni yıl konserinde sanatseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleştirilen "Yeni Yıl Özel Programı" Giachino Rossini'nin Hırsız Saksağan Uvertürüyle başladı.

In Medias Brass'ın da CSO ile sahne aldığı konserde, soprano Ceren Aydın da Johan Strauss'un "İlkbahar Sesleri" eserini seslendirdi.

Konser, dünyaca ünlü bestecilerin klasik eserleriyle devam etti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de izledi.