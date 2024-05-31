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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, konser sezonunu kapattı

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2023-2024 konser sezonunu "Aydar Gaynullin ve Arkadaşları" konseriyle kapattı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2023-2024 konser sezonunu "Aydar Gaynullin ve Arkadaşları" konseriyle kapattı.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Konser Salonu'nda düzenlenen konseri, programda trompet sanatçısı olarak da görev alan şef Vladislav Lavrik yönetti.

Konserde akordiyon sanatçısı Aydar Gaynullin, gitarist Alexey Wagner, perküsyon sanatçısı Sergey Shamov, bansuri, balaban ve ney sanatçısı Pavel Novikov, CSO ile sahne aldı.

Dünyanın büyük orkestralarıyla konserler veren Aydar Gaynullin ve Arkadaşlarının, klasik müzik eserlerinin yanı sıra tango, Flamenko ve Türk ezgilerinden örnekler sunduğu program, dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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