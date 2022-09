Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara, yeni sezona hazır

CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara, 17 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi, hazırlıklarını tamamladı. CSO Ada Ankara'da sanatseverlere pek çok müzik tarzının yanı sıra tiyatro ve çocuk etkinlikleriyle dolu programlar sahnelenecek.

Altındağ ilçesinde bulunan CSO Ada Ankara, yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamladı. Eylül ayı içerisinde başlayacak yeni sezon öncesi, Sanat Yönetmeni Ozan Binici, Ankara Konser Alanları İşletme Müdürü Aytekin Ayden, yeni sezon içeriklerini ve konser takvimlerini basına tanıttı. Ankara Konser Alanları İşletme Müdürü Ayden, kültür ve sanat adasının (CSO Ada Ankara) Ankara'ya kazandırılan çok büyük bir eser olduğunu belirterek, "Bu alan içerisine öncelikli olarak bizim hedefimiz; Ankaralıları, daha sonra da Türkiye geneli ve civar illerimizden izleyici kitlelerini, gerçekleştireceğimiz programlar vasıtasıyla buralara getirebilmek. Onları kültürle ve sanatla buluşturabilmek. 28 Mayıs-12 Haziran'da ilk Ankara Başkent Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştirdik. Bu vesileyle de alanın tanıtımına çok büyük bir katkı sağladık. Bundan sonrasında da yine 1 Ekim-23 Ekim arasında Başkent Kültür Yolu Festivali'nin ikinci ayağını bu yıl gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'SANATIN PEK ÇOK DİSİPLİNİNİ KUCAKLAYAN BİR KOMPLEKS'

Sanat Yönetmeni Binici, 2022-2023 kültür sanat sezonunun açılış konserinin 17 Eylül'de gerçekleşeceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin önde gelen senfoni topluluklarında ve aynı zamanda 'Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Yerleşik Toplulukları'ndan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın geleneksel cuma günü konserleri keza Ankara Devlet Halk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Çok Sesli Korosu, Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu ile beraber tüm yerleşik topluluklarımızın etkinliklerine CSO Ada Ankara'da yer vermekteyiz. CSO Ada Ankara sloganı, 'Başkentimizin Kültür ve Sanat Adası' dolayısıyla sadece müzik değil, sanatın pek çok disiplinini kucaklayan bir kompleks."

Her sanat dalını kucaklayan bir program hazırladıklarına değinen Binici, "Klasik müzik özelinde 'Erken Dönem ve Barok' konserler serisi, 'Oda Müziği ve Resital', Çağdaş ve Deneysel Müzik, Dünya Müziği, Caz, Geleneksel Müzik, Somut Olmayan Kültürel Miras, Tiyatro ve Çocuk Etkinlikleri serileriyle pek çok etkinlik kurguluyoruz. Dolu dolu, her sanat kolunu kucaklayan, her müzik türüne yer veren bir program hazırladık. Tüm sanatseverleri heyecan ve sabırsızlıkla, CSO Ada Ankara'ya bekliyoruz" dedi. (DHA)